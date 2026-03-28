Questa mattina, alcuni studenti delle terze medie della scuola Veneziano-Novelli hanno partecipato al progetto “Rai Porte Aperte”. Durante l’evento, i ragazzi hanno avuto la possibilità di svolgere attività di giornalisti e tecnici per un giorno, esplorando il funzionamento di una struttura radiotelevisiva. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti in un’esperienza pratica all’interno della sede della Rai.

Stamattina alcuni studenti delle classi terze delle medie hanno partecipato al progetto “Rai Porte Aperte”, diventando così giornalisti e tecnici per un giorno. Nella sede regionale di viale Strasburgo, i ragazzi, coordinati da Claudio Bosco, il responsabile del progetto rivolto alle scuole, sono stati guidati all’interno del mondo del servizio pubblico di informazione, sperimentandone dal vivo la struttura e il funzionamento. Tra le tante esperienze, dal laboratorio alla sezione della produzione, gli alunni hanno anche preso parte attiva ad un workshop di registrazione radiofonica come speaker del tg regionale. Entusiasti hanno ascoltato i contributi degli operatori Rai che hanno spiegato il funzionamento delle sofisticate strumentazioni per l’acquisizione elettronica delle informazioni e per l’editing dei servizi televisivi. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - “Porte Aperte” alla Rai per gli alunni della Veneziano-Novelli

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