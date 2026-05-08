Teatro in lingua inglese per gli alunni della Veneziano-Novelli | in scena un adattamento di Edgar Allan Poe

Gli studenti della scuola Veneziano-Novelli hanno recentemente partecipato a uno spettacolo teatrale in lingua inglese, che ha presentato un adattamento di un racconto di Edgar Allan Poe. L’evento si è svolto in un contesto scolastico, offrendo ai ragazzi l’opportunità di vivere un’esperienza culturale e linguistica. La rappresentazione ha coinvolto gli studenti, che hanno potuto seguire il testo in lingua originale e assistere a una messa in scena dedicata alla letteratura anglofona.

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Un’entusiasmante esperienza di immersione linguistica ha coinvolto ancora una volta gli alunni della Veneziano-Novelli nell’ambito dell’educazione in lingua inglese. Al Teatro Agricantus di Palermo, tutte le classi seconde delle medie hanno assistito allo spettacolo “The Curse of Hotel Morgue”, una libera reinterpretazione del celebre racconto poliziesco The Murders in the Rue Morgue di Edgar Allan Poe, portato in scena dalla compagnia britannica The Play Group con attori madrelingua inglese. Lo spettacolo, recitato interamente in lingua originale, ha proposto un coinvolgente giallo gotico dalle sfumature ironiche, ambientato in una piccola cittadina della campagna parigina.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Teatro in lingua inglese per gli alunni della Veneziano-Novelli: in scena un adattamento di Edgar Allan Poe Notizie correlate L’Anima di Edgar Allan PoePiù noto per la famosa poesia “Il Corvo” dalla metrica eccezionale e per l’epoca irragionevole, Poe è stato uno dei primi pionieri di un genere... “Porte Aperte” alla Rai per gli alunni della Veneziano-NovelliStamattina alcuni studenti delle classi terze delle medie hanno partecipato al progetto “Rai Porte Aperte”, diventando così giornalisti e tecnici per...