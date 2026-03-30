Domenica 29 marzo si è svolta la 46esima edizione della StraRiccione, una gara podistica che ha visto la partecipazione di circa 1.400 runner. La manifestazione ha coinvolto le vie cittadine e il lungomare, attirando un vasto pubblico di appassionati. I vincitori della corsa sono stati un atleta maschile e uno femminile, rispettivamente El Khalyly e Giorgi.

Oltre 1.400 partecipanti tra gara competitiva e camminata nella storica manifestazione. Spazio anche agli atleti con disabilità grazie ai volontari Grande successo domenica, 29 marzo, per la 46esima edizione della StraRiccione, la storica manifestazione podistica che ha trasformato le strade cittadine e il lungomare in un palcoscenico di festa e sport. L’evento ha visto la partecipazione di atleti di ogni età, tra cui tantissimi giovani, tutti uniti dal desiderio di correre all’aperto in una bella giornata di primavera. Come da tradizione, la gara competitiva sui 10 chilometri – che ha registrato il record assoluto con 960 iscritti – è stata affiancata dalla camminata ludico-motoria, che ha generato un picco di entusiasmo con 442 persone iscritte nella sola mattinata di ieri. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - StraRiccione da record: 1.400 partecipanti e città invasa dai runner. Vincono El Khalyly e Giorgi

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