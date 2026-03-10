Ocean Viking ad Ancona concluse nella notte le operazioni di accoglienza dei 100 migranti

Nella notte si sono concluse le operazioni di accoglienza dei 100 migranti a Ancona, arrivati ieri sera a bordo della Ocean Viking. Le procedure sono state completate senza incidenti, e le persone sono state trasferite nelle strutture di accoglienza della zona. L’intervento è stato gestito dalle autorità locali, che hanno coordinato le operazioni di sbarco e distribuzione.

Gli operatori dell'Ufficio Immigrazione hanno verificato le eventuali richieste di asilo, mentre i minori sono stati affidati agli enti competenti e accolti in strutture dedicate Si sono concluse nella notte le procedure per l'accoglienza dei migranti arrivati ieri sera ad Ancona a bordo della Ocean Viking. La nave dell'Ong è attraccata ieri pomeriggio poco dopo le 18 alla banchina 19 con circa 100 persone a bordo. Dopo le visite sanitarie, i migranti sono stati trasferiti al centro sportivo Paolinelli per i controlli della Polizia di Stato, con le attività di identificazione svolte anche dalla Polizia Scientifica. Gli operatori dell'Ufficio Immigrazione hanno verificato le eventuali richieste di asilo, mentre i minori sono stati affidati agli enti competenti e accolti in strutture dedicate.