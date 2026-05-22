Concessione della spiaggia di Mondello dopo il verdetto del Cga divampa la polemica | La Vardera attacca Schifani

Dopo la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, è scoppiata una discussione accesa sulla gestione della spiaggia di Mondello. La vicenda riguarda una concessione che ha suscitato reazioni contrastanti tra le forze politiche e le parti coinvolte. Un rappresentante politico ha espresso pubblicamente critiche nei confronti di un presidente del Parlamento, accusandolo di aver influito sulla decisione. La questione rimane al centro di un acceso confronto pubblico.

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