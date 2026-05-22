Concessione della spiaggia di Mondello dopo il verdetto del Cga divampa la polemica | La Vardera attacca Schifani
Dopo la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, è scoppiata una discussione accesa sulla gestione della spiaggia di Mondello. La vicenda riguarda una concessione che ha suscitato reazioni contrastanti tra le forze politiche e le parti coinvolte. Un rappresentante politico ha espresso pubblicamente critiche nei confronti di un presidente del Parlamento, accusandolo di aver influito sulla decisione. La questione rimane al centro di un acceso confronto pubblico.
La vicenda della concessione della spiaggia di Mondello continua a infiammare il dibattito politico e istituzionale in Sicilia. Dopo la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa, arrivano nuove prese di posizione destinate ad alimentare lo scontro. Da un lato il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, che non condivide la pronuncia del Cga definendola incoerente e giuridicamente discutibile; dall’altro il deputato regionale Ismaele La Vardera, che attacca frontalmente il presidente della Regione Renato Schifani, annunciando di essere pronto a mostrare documenti «inoppugnabili» sul comportamento tenuto dal governo regionale nella gestione della vicenda. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Ismaele La Vardera - MONDELLO ECCO COSA STA ACCADENDO (10.04.26)
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