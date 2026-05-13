La Vardera e Hallissey a Mondello inizia la maratona in attesa del Cga | Comune e Regione pronti a gestire la spiaggia

È iniziata la maratona a Mondello, con la presenza di alcuni deputati regionali e consiglieri. Tra loro ci sono l'esponente politico, e due rappresentanti del consiglio comunale. La manifestazione si svolge mentre si attende una decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa, riguardante la gestione della spiaggia. Il Comune e la Regione si sono detti pronti a intervenire in merito alla questione.

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