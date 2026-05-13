La Vardera e Hallissey a Mondello inizia la maratona in attesa del Cga | Comune e Regione pronti a gestire la spiaggia
È iniziata la maratona a Mondello, con la presenza di alcuni deputati regionali e consiglieri. Tra loro ci sono l'esponente politico, e due rappresentanti del consiglio comunale. La manifestazione si svolge mentre si attende una decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa, riguardante la gestione della spiaggia. Il Comune e la Regione si sono detti pronti a intervenire in merito alla questione.
È partita la maratona. Il deputato regionale Ismaele La Vardera, Matteo Hallissey, Sonia Alfano, i consiglieri Forello e Argiroffi. si sono piazzati in spiaggia in attesa che il Cga, domani, si esprima sul futuro di Mondello. “Siamo pronti - dicono La Vardera e Hallissey - non vediamo l’ora di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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