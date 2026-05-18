Concerto Vasco città suddivisa in zone | piano viabilità aree pedonali e info traffico

In vista dei concerti di Vasco Rossi previsti il 5 e il 6 giugno nel parco urbano Giorgio Bassani, le autorità stanno lavorando per organizzare la viabilità in modo da suddividere le zone della città. Sono state definite aree pedonali e sono stati predisposti punti informativi sul traffico per agevolare gli spostamenti dei cittadini durante le date degli eventi. La pianificazione mira a gestire al meglio l’afflusso di pubblico e a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

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