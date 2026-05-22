con voci la pa dialoga con le imprese sulla burocrazia

Un’indagine per misurare gli oneri delle norme regolatorie e delle procedure amministrative a carico delle piccole e micro imprese ma, soprattutto, per migliorare il rapporto tra cittadini, imprese e amministrazione pubblica. Questa è la finalità della ricerca Voci (Valutazione Oneri amministrativi cittadini e imprese), promossa dal Dipartimento della funzione pubblica sull’efficacia delle riforme di semplificazione presso le amministrazioni comunali, realizzata con il supporto di Invitalia. L’analisi è stata condotta nell’ambito del progetto PAeSe - PA e Semplificazione, che a sua volta si inserisce nell’ambito del Pnrr. Ne hanno parlato a... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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