L’arte dialoga con il mondo del lavoro A Verona due giorni di incontri tra impresa università e voci internazionali

Verona, 23 marzo 2026 – Fare poesia per creare spazi di condivisione per la libera circolazione delle idee che mettano al centro la persona in ogni ambito della vita, a partire dai luoghi di lavoro: è questo l’obiettivo alla base dell’accordo firmato tra l’Accademia mondiale della Poesia, Confindustria Veneto e Fondazione Bevilacqua La Masa di Verona. L’iniziativa dal titolo ‘Impresa e la parola che genera futuro. Il respiro della poesia per la vita delle imprese’, che ha visto una grande partecipazione di pubblico, ha introdotto le due giornate (20 e 21 marzo 2026), organizzate dall ’Accademia mondiale di Poesia, che hanno visto la presenza di poeti, ospiti internazionali, rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell’impresa, per celebrare la Giornata mondiale della Poesia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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