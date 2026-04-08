Bianca Guaccero ha negato le voci riguardanti una possibile gravidanza e il matrimonio con Giovanni Pernice, dichiarando che è ancora presto per parlare di questi argomenti. Dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle, la conduttrice si trova in un momento di crescita sia dal punto di vista personale che professionale. Nessuna conferma ufficiale è arrivata riguardo a eventuali progetti o cambiamenti nella sua vita privata.

Momento d’oro per Bianca Guaccero. Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle, la conduttrice attraversa una fase personale e professionale che sa di conferme e nuovi inizi. Tra progetti in arrivo, una relazione che cresce senza forzature con Giovanni Pernice e quella leggerezza rara che arriva quando tutto sembra andare nella direzione giusta, il momento è di quelli da assaporare. Intanto, però, i rumors di fondo non mancano: tra voci di gravidanza e ipotesi di nozze imminenti, lei sceglie di rallentare il racconto. La felicità c’è, ma senza fretta: per i grandi passi, dice, è ancora presto. Bianca Guaccero smentisce i rumors della gravidanza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bianca Guaccero smentisce le voci sulla gravidanza e il matrimonio con Giovanni Pernice: “È presto”

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