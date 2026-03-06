Claudio Monteforte vice presidente vicario di Confindustria Benevento

Claudio Monteforte, CEO e co-founder di Idnamic, è stato nominato vice presidente vicario di Confindustria Benevento. La nomina è stata annunciata nelle ultime ore e conferma il suo ruolo all’interno dell’associazione di categoria. Monteforte ricopre questa carica con l’obiettivo di rappresentare le imprese locali e partecipare alle decisioni strategiche dell’organizzazione. La sua nomina sarà valida per il prossimo mandato.

Claudio Monteforte, ceo e co-founder di Idnamic, è stato nominato vice presidente vicario di Confindustria Benevento con delega alle Energie Rinnovabili, "un incarico – si legge in una nota di Confindustria Benevento – che riconosce il percorso imprenditoriale e la visione strategica maturata in anni di attività al servizio dello sviluppo industriale non solo territoriale ma internazionale". La nomina arriva in una fase particolarmente significativa per il settore energetico. Negli ultimi anni, le fonti rinnovabili hanno conosciuto una crescita costante nel territorio, trasformandosi da ambito di nicchia a leva concreta di innovazione economica, occupazionale e tecnologica.