Comunicato Stampa | CRV - Procuratore della Repubblica di Venezia in audizione su politiche regionali legalità
Il Procuratore della Repubblica di Venezia è stato ascoltato dalla quarta commissione in merito alle politiche regionali legate alla legalità. L'incontro si è concentrato sulle attività giudiziarie e sui procedimenti in corso nella città. Durante l'audizione sono stati discussi aspetti legati alle indagini e alle sfide affrontate dagli inquirenti nel garantire il rispetto delle leggi. La riunione si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e di altri soggetti coinvolti nel settore giudiziario.
Quarta commissione ascolta Procuratore della Repubblica di Venezia per approntare politiche regionali per rafforzare la legalità e contrastare la criminalità organizzata (Arv) Venezia, 22 maggio 2026 - La Quarta commissione consiliare (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità), presieduta da Gianpaolo Trevisi (Pd), vicepresidente Rosanna Conte (Lega- LV), segretario Laura Besio (FdI), ha audito oggi la dott.ssa Alessandra Dolci, Procuratore della Repubblica di Venezia, per approfondire l'evoluzione dei fenomeni criminali nel Veneto e acquisire informazioni sulla eventuale... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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