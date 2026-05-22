Comunicato Stampa | CRV - Procuratore della Repubblica di Venezia in audizione su politiche regionali legalità

Da iltempo.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Procuratore della Repubblica di Venezia è stato ascoltato dalla quarta commissione in merito alle politiche regionali legate alla legalità. L'incontro si è concentrato sulle attività giudiziarie e sui procedimenti in corso nella città. Durante l'audizione sono stati discussi aspetti legati alle indagini e alle sfide affrontate dagli inquirenti nel garantire il rispetto delle leggi. La riunione si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e di altri soggetti coinvolti nel settore giudiziario.

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