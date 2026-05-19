Comunicato Stampa | CRV - Presentata legge su aggregazione della frazione di Rizza al comune di Villafranca di Verona

Oggi, durante una riunione della Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto, è stato presentato un disegno di legge che riguarda l’aggregazione della frazione di Rizza al comune di Villafranca di Verona. La discussione si è concentrata sui dettagli della proposta normativa, senza ulteriori sviluppi o decisioni immediate. La seduta è stata dedicata esclusivamente all’esame del testo, senza altre questioni all’ordine del giorno. La presentazione è avvenuta in una sessione pubblica e aperta ai presenti.

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