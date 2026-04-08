Comunicato Stampa | CRV - Presentate proposte legislative regionali e statali di iniziativa consiliare
Oggi, nella Prima commissione del Consiglio regionale, sono state presentate alcune proposte legislative di iniziativa consiliare sia a livello regionale che statale. Le proposte sono state discusse e trasmesse per l’approvazione, con l’obiettivo di affrontare diverse questioni di interesse pubblico. La seduta ha visto la partecipazione di vari rappresentanti, che hanno esposto i contenuti delle proposte e avviato l’iter legislativo.
(Arv) Venezia, 8 aprile 2026 - Incardinata oggi, nella Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), una serie di proposte di legge regionali e statali di iniziativa consiliare. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio Veneto la 4' edizione ‘Piccola Liegi delle Bregonze - Casa Enrico'(Arv) Venezia, 8 aprile 2026 - Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco ... iltempo.it
Denunce di infortuni e malattie professionali, i dati Inail di febbraio Per approfondire: https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/comunicati-stampa/comunicato-stampa.2026.04.denunce-di-infortuni-e-malattie-professionali-i-dati-inail-di-febbraio.html - facebook.com facebook
Comunicato Stampa del #Governatorato S.C.V. in occasione della Settimana Santa 2026 #Vaticano x.com