Comunicato Stampa | CRV - Presentate proposte legislative regionali e statali di iniziativa consiliare

Oggi, nella Prima commissione del Consiglio regionale, sono state presentate alcune proposte legislative di iniziativa consiliare sia a livello regionale che statale. Le proposte sono state discusse e trasmesse per l’approvazione, con l’obiettivo di affrontare diverse questioni di interesse pubblico. La seduta ha visto la partecipazione di vari rappresentanti, che hanno esposto i contenuti delle proposte e avviato l’iter legislativo.