Comune unico tra Castel del Piano e Arcidosso Si parte da 1.900 firme

In una cittadina dell’area, sono state raccolte quasi duemila firme in poche settimane per promuovere un referendum sulla creazione di un comune unico tra due località. La proposta è tornata al centro della scena politica locale dopo circa vent’anni, con una consultazione popolare che si sta svolgendo in questi giorni. La questione riguarda la fusione amministrativa tra le due comunità e sta attirando l’attenzione di cittadini e amministratori.

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