Comune unico tra Castel del Piano e Arcidosso Si parte da 1.900 firme
In una cittadina dell’area, sono state raccolte quasi duemila firme in poche settimane per promuovere un referendum sulla creazione di un comune unico tra due località. La proposta è tornata al centro della scena politica locale dopo circa vent’anni, con una consultazione popolare che si sta svolgendo in questi giorni. La questione riguarda la fusione amministrativa tra le due comunità e sta attirando l’attenzione di cittadini e amministratori.
ARCIDOSSO Quasi duemila firme raccolte in poche settimane, una consultazione popolare e un dibattito che, a distanza di circa vent’anni, torna oggi al centro della politica amiatina. Riparte da lì, da quelle 1900 adesioni raccolte tra Arcidosso e Castel del Piano nei primi anni Duemila, la proposta di creare un comune unico tra i due centri dell’Amiata grossetana. Un progetto che non si è mai completamente spento e che oggi viene rilanciato dall’opposizione consiliare di Arcidosso, rappresentata da Guendalina Amati e Marcello Bianchini, con il sostegno del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Minucci (foto). Proprio Minucci... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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