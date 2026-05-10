Galatina parte una raccolta firme per chiedere un piano generale del traffico
A Galatina è partita una raccolta firme promossa da associazioni, movimenti, forze politiche e cittadini con l’obiettivo di chiedere all’amministrazione comunale di avviare un percorso pubblico e partecipato per l’adozione di un piano generale del traffico urbano. L’iniziativa coinvolge diverse realtà locali che si sono unite per sensibilizzare sulla necessità di un intervento strutturato sulla viabilità cittadina. La raccolta firme si svolge in vari punti della città e proseguirà nelle prossime settimane.
GALATINA - Una raccolta firme per chiedere all’amministrazione comunale un percorso pubblico e partecipato per adottare un piano generale del traffico urbano: accade a Galatina, dove associazioni, movimenti, forze politiche e cittadini hanno deciso di promuovere insieme questa iniziativa di.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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