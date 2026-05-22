Comune di Acerra controlli rete idrica | Risultati regolari

Da anteprima24.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Acerra ha diffuso un comunicato in cui informa che i controlli sulla rete idrica pubblica sono stati completati. L’Azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord ha confermato che i prelievi effettuati rispettano i parametri stabiliti dalla normativa vigente. Non sono stati riscontrati problemi o anomalie nei risultati delle analisi. La verifica si è svolta recentemente e i dati sono stati resi ufficiali dall’autorità sanitaria competente.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Dal Comune di Acerra riceviamo e pubblichiamo: “ L’Asl Napoli 2 Nord conferma che i prelievi effettuati sulla rete idrica pubblica del Comune di Acerra sono conformi ai valori di legge (D.Lgs. 182023).   I dati comunicati dall’Asl Napoli 2 Nord sul prelievo di un campione di acqua e ffettuato il 13 Maggio all’interno di un’utenza del Parco degli Aranci hanno riscontrato valori non conformi ai limiti di legge per le sostanze ferro e manganese. Pertanto si stanno predisponendo tutti i provvedimenti necessari al regolare ripristino del servizio idrico ad uso umano all’interno del Parco”. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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