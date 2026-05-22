Comune di Acerra controlli rete idrica | Risultati regolari

Il Comune di Acerra ha diffuso un comunicato in cui informa che i controlli sulla rete idrica pubblica sono stati completati. L’Azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord ha confermato che i prelievi effettuati rispettano i parametri stabiliti dalla normativa vigente. Non sono stati riscontrati problemi o anomalie nei risultati delle analisi. La verifica si è svolta recentemente e i dati sono stati resi ufficiali dall’autorità sanitaria competente.

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