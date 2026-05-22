Comunali il comizio finale di Cannizzaro | Sarò sindaco di questa città per ridarle orgoglio e dignità
Nell’ultimo giorno di campagna elettorale, il candidato sindaco ha tenuto un comizio finale dedicato ai cittadini, durante il quale ha dichiarato l’intenzione di diventare sindaco per ridare orgoglio e dignità alla città. L’evento è stato caratterizzato da un discorso rivolto direttamente alla comunità, con l’obiettivo di consolidare il consenso in vista del voto. La manifestazione si è svolta in un clima di entusiasmo e partecipazione, con il candidato che ha ribadito il suo impegno per il futuro della città.
Il comizio conclusivo della campagna elettorale alla città Francesco Cannizzaro l'ha voluto come un abbraccio esclusivo con i cittadini. Nessun big di partito o governo (anche se "Tajani avrebbe voluto venire, gli ho chiesto questa cortesia", spiega), soltanto il deputato candidato sindaco del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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