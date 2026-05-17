Comunali Tassone e Venneri a Reggio a sostegno della lista Dc-Udc e di Cannizzaro Sindaco

Martedì 19 maggio alle 17.30 si svolgerà un incontro in via S. Paolo a Reggio Calabria, con la partecipazione di Mario Tassone, presidente nazionale del nuovo Cdu, e di Tonino Venneri, segretario regionale della Democrazia Cristiana. L’evento è organizzato per sostenere la lista Dc-Udc e il candidato sindaco alle prossime elezioni comunali. La riunione si svolgerà alla presenza delle due figure politiche, che si concentreranno sulla campagna elettorale e sull’appoggio alla coalizione.

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