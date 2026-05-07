In piazza Duomo le liste FI e Cannizzaro Sindaco si presentano alla città | comizio del candidato

Sabato 9 maggio alle 19 in Piazza Duomo si terrà un'assemblea pubblica con la presentazione dei candidati delle liste Forza Italia e Cannizzaro Sindaco. Durante l'evento, il candidato di questa seconda lista terrà un discorso davanti ai presenti. La manifestazione si svolgerà nel centro cittadino, coinvolgendo i cittadini interessati alle prossime elezioni amministrative.

Sabato 9 maggio, alle ore 19, in Piazza Duomo si svolgerà l'evento di presentazione dei candidati delle liste Forza Italia e Cannizzaro Sindaco. Comizio del candidato. La cittadinanza è invitata a partecipare.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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