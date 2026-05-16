Soldi in cambio di falsi appuntamenti | nuova truffa telefonica tra Cerveteri e Ladispoli

Da cdn.ilfaroonline.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra Cerveteri e Ladispoli si sta diffondendo una nuova truffa telefonica che coinvolge persone che ricevono chiamate con l’offerta di appuntamenti falsi. Secondo le segnalazioni, alcuni cittadini sono stati contattati e invitati a incontri con donne a pagamento, con l’obiettivo di richiedere successivamente del denaro. La dinamica si ripete con telefonate che promettono incontri inesistenti, creando una situazione in cui le vittime sono chiamate a versare soldi senza mai conoscere realmente le persone coinvolte.

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Cerveteri, 16 maggio 2026 – Telefonate, appuntamenti fittizi e richieste di denaro. È questo il meccanismo della nuova truffa segnalata tra Cerveteri e Ladispoli, dove alcuni uomini sarebbero stati contattati con la proposta di uscire con donne a pagamento. Una volta ottenuto il bonifico, però, gli interlocutori sparivano nel nulla. Secondo quanto emerso dalle segnalazioni circolate nelle chat del controllo di vicinato, i casi sarebbero già tre. A lanciare l’allarme è stato Enzo Musardo, presidente del comitato di zona di Cerenova-Campo di Mare, che ha invitato i cittadini a prestare attenzione. Il meccanismo della truffa. Il sistema descritto è semplice. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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