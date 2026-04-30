Con una supercar in piazza Duomo e documenti falsi | denunciato automobilista arabo

Nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile, un automobilista è stato fermato dalla polizia locale a Como dopo aver attraversato con la sua supercar la zona pedonale di piazza Duomo. Durante i controlli, sono stati trovati documenti falsi tra le sue cose. L’uomo, di origini arabe, è stato denunciato per aver guidato in modo illecito e per aver tentato di usare documenti falsi.

Entra con l’auto in piena area pedonale e viene fermato dalla polizia locale: nei guai un automobilista nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile a Como.L’auto in piazza DuomoUna pattuglia a piedi, impegnata nei controlli nel centro cittadino, ha intercettato un veicolo di grossa cilindrata che stava.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Gira per piazza Duomo con due coltellacci, "Servono per una dimostrazione": denunciatoÈ successo nella mattinata di venerdì 6 febbraio, nei guai un turista americano di 28 anni. Leggi anche: Piazza Duomo, 18enne con un coltello in tasca: lama da 7 cm, denunciato nella notte Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: La teca con i resti dell'auto di Falcone in piazza Duomo; Ferrari svela Hypersail, monoscafo in carbonio da 33 metri e con pannelli solari; Ferrari Hypersail svela la livrea del monoscafo volante alla Design Week; Ferrari Hypersail, svelata a Milano la livrea del monoscafo full foiling. In Piazza Duomo, le prove per le celebrazioni del 165esimo anniversario della costituzione dell’Esercito. Il programma include il Villaggio Esercito con stand e attività che coinvolgeranno i cittadini. La cerimonia è prevista per il 5 maggio. #esercito #festadelles - facebook.com facebook