Con una supercar in piazza Duomo e documenti falsi | denunciato automobilista arabo

Da quicomo.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile, un automobilista è stato fermato dalla polizia locale a Como dopo aver attraversato con la sua supercar la zona pedonale di piazza Duomo. Durante i controlli, sono stati trovati documenti falsi tra le sue cose. L’uomo, di origini arabe, è stato denunciato per aver guidato in modo illecito e per aver tentato di usare documenti falsi.

Entra con l’auto in piena area pedonale e viene fermato dalla polizia locale: nei guai un automobilista nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile a Como.L’auto in piazza DuomoUna pattuglia a piedi, impegnata nei controlli nel centro cittadino, ha intercettato un veicolo di grossa cilindrata che stava.🔗 Leggi su Quicomo.it

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