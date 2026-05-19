Comolli Spalletti è gelo | dal ruolo di Modesto al consulente esterno che influenza il mercato Il tecnico fa una richiesta a Elkann

Da juventusnews24.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La situazione tra Comolli e Spalletti rimane tesa, con il tecnico che ha richiesto a Elkann di intervenire. La questione riguarda il ruolo di Modesto, che ha lasciato la posizione ufficiale per diventare consulente esterno. Questa posizione sembra aver influenzato le scelte di mercato della squadra, creando tensioni tra le parti coinvolte. La dinamica tra i protagonisti si svolge in un contesto di rapporti complicati, senza che siano ancora state prese decisioni ufficiali o comunicazioni pubbliche.

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Comolli Spalletti, è gelo: dal ruolo di Modesto al consulente esterno che influenza il mercato. Il tecnico chiede chiarezza a Elkann per proseguire. Il  tappo è saltato  e adesso alla Continassa si salvi chi può. Tutto è nelle mani di  John Elkann, che da qui al fischio finale del derby dovrà immaginare la  Juventus del futuro  senza gli introiti della  Champions League. Il nodo principale è venuto al pettine: il rapporto tra l’ad  Damien Comolli  e il tecnico  Luciano Spalletti  è semplicemente  inesistente. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il giorno dopo il silenzio societario, Comolli ha parlato alla squadra insieme a  Marco Ottolini  e  François Modesto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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