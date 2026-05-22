Comolli non si fa da parte! Tra accuse ed errori | vorrebbe indire una conferenza stampa Decide Elkann

In un momento di tensione tra accuse e errori, il dirigente coinvolto ha manifestato l'intenzione di organizzare una conferenza stampa per chiarire la propria posizione. Tuttavia, la decisione finale spetta a un altro rappresentante della società, che ha preso la decisione di non procedere con l'evento. La situazione è oggetto di discussione tra le parti coinvolte e si attendono ulteriori sviluppi ufficiali.

Comolli non si fa da parte! Tra accuse ed errori: vorrebbe indire una conferenza stampa. Deciderà Elkann sul futuro dell’ad. Aspettarsi un passo indietro spontaneo da parte di Damien Comolli è praticamente impossibile. L’amministratore delegato della Juventus è perfettamente consapevole delle tensioni interne: sa di non avere un rapporto con Luciano Spalletti, di essere stato isolato da diverse figure del club e di aver commesso errori evidenti nelle ultime due sessioni di mercato. La pesante sconfitta interna contro la Fiorentina ha scatenato una bufera, ma il manager francese non ha alcuna intenzione di dimettersi né di accettare un ridimensionamento delle sue mansioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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