Como scontro in consiglio sulle barriere architettoniche | il Pd attacca la maggioranza

A Como si è verificato un nuovo scontro tra le forze politiche durante una riunione del consiglio comunale, questa volta sul tema dell’accessibilità urbana e delle barriere architettoniche. La maggioranza di centrodestra ha respinto una mozione proposta dal Partito Democratico che chiedeva l’eliminazione degli ostacoli lungo il lungolago cittadino. La discussione si è concentrata sulla proposta di interventi per migliorare l’accessibilità, ma la mozione è stata bocciata dalla maggioranza.

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