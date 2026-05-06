Lungolago di Como tra aiuole trascurate e barriere architettoniche | doppia mozione di Nessi

Due mozioni presentate in consiglio comunale riguardano il lungolago di Como, chiedendo interventi per migliorare l’aspetto estetico, la sicurezza e l’accessibilità dell’area. La prima si concentra sulla condizione delle aiuole trascurate, mentre la seconda propone modifiche alle barriere architettoniche presenti lungo il percorso. Entrambe le proposte intendono sensibilizzare le autorità sulla necessità di interventi concreti in zone pubbliche molto frequentate.

Due mozioni differenti, ma unite da un filo comune: la richiesta di rendere il nuovo lungolago di Como più decoroso, sicuro e accessibile. A presentarle è il consigliere comunale di minoranza Vittorio Nessi, del gruppo Svolta Civica, che punta l’attenzione sia sulle condizioni delle aiuole lungo.🔗 Leggi su Quicomo.it

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