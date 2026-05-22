A Como, il cantiere per le paratie lungo il lago è ancora in fase di avanzamento, sollevando dubbi sulla loro capacità di contenimento. Le paratie, che si trovano in condizioni di usura, sono state oggetto di discussione riguardo alla loro effettiva funzionalità. Nel frattempo, il cantiere di Piazza Cavour non ha prodotto ancora risultati concreti in termini di valore economico. La situazione rimane complessa, con lavori ancora in corso e criticità evidenti nelle opere di protezione e sviluppo.

? Domande chiave Come faranno le paratie ammalorate a fermare l'acqua del Lario?. Perché il cantiere di Piazza Cavour non genera valore economico?. Chi risponderà del degrado dei cassoni dopo vent'anni di lavori?. Quando verrà dimostrata l'efficacia idraulica tra Villa Geno e i Giardini?.? In Breve Cantiere attivo da quasi quattro lustri con scadenza fissata al 2028.. Dubbi tecnici sull'efficacia idraulica tra Villa Geno e i Giardini a lago.. Degrado dei cassoni delle palancole e incertezza sulla gestione dei nuovi parapetti.. Scarsa fruibilità sociale e commerciale rispetto al modello urbano di Lugano.. Il cantiere delle paratie al lungolago di Como segna un punto di rottura critico dopo quasi quattro lustri di lavori, lasciando Piazza Cavour in uno stato di costante abbandono. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Como, cantiere infinito: dubbi sull’efficacia delle paratie al lago

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