A Milano, nel quartiere Giambellino, i residenti continuano ad aspettare da cinque anni la conclusione dei lavori nelle piazze di largo Scalabrini e largo Brasilia. Le nuove autorimesse interrate, che dovevano essere completate, non sono ancora disponibili all’uso. La situazione riguarda principalmente la trasformazione urbana delle aree pubbliche e delle strutture di sosta nel quartiere.

Gli abitanti del quartiere Giambellino devono affrontare un ulteriore ritardo nella trasformazione urbana di largo Scalabrini e largo Brasilia, dove le nuove autorimesse interrate, previste non sono ancora operative. Il progetto, che coinvolge un investimento di 11 milioni di euro, mira a sostituire il vecchio sistema di sosta selvaggia con spazi pubblici moderni, ma i cantieri continuano a occupare il territorio da ormai cinque anni. L’impatto sociale tra decoro urbano e gestione dei cantieri. La pianificazione approvata dal Comune di Milano nel 2021 prevedeva una radicale metamorfosi delle due aree comunali concesse ai privati. L’obiettivo era recuperare migliaia di metri quadrati di spazio pubblico, trasformando zone precedentemente congestionate da auto parcheggiate in seconda, terza e quarta fila in aree pedonali e verdi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, cantiere infinito al Giambellino: 5 anni di attesa per le piazze

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