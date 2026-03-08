Giornata della donna lo sciopero indetto da Filcams Cgil e Flc Cgil nei settori del commercio servizi e turismo e della conoscenza

Il 9 marzo è prevista una giornata di sciopero nei settori del commercio, servizi, turismo e della conoscenza, indetta da Filcams Cgil e Flc Cgil. L’astensione dal lavoro coinvolge lavoratori di queste aree ed è parte di una mobilitazione nazionale volta a rivendicare diritti delle donne nei luoghi di lavoro e nella società, oltre a contrastare ogni forma di violenza economica, verbale e fisica.

A sostegno della mobilitazione nazionale per i diritti delle donne nei luoghi di lavoro e nella società civile e contro ogni forma di violenza economica, verbale e fisica ANCONA - È sciopero nei settori del commercio, servizi e turismo e della conoscenza per lunedì 9 marzo a sostegno della mobilitazione nazionale per i diritti delle donne nei luoghi di lavoro e nella società civile e contro ogni forma di violenza economica, verbale e fisica. Lo proclama la Filcams Cgil Marche – Flc Cgil Marche in occasione della Giornata Internazionale della donna. "In Italia – si legge nella nota - le donne guadagnano molto meno dei colleghi uomini, sono sottoposte a forme di lavoro precario, registrano un livello di disoccupazione molto più alto.