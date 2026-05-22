Come funziona il nuovo canone concordato a Lecco spiegato bene
A Lecco, dopo otto anni senza un accordo territoriale aggiornato, è stato introdotto un nuovo canone concordato per le locazioni. La mancanza di un accordo aggiornato ha causato incertezze nel mercato immobiliare locale, mentre nel frattempo la città è diventata una meta turistica più frequentata e l’università ha aumentato la richiesta di affitti transitori. Inoltre, una parte crescente di immobili residenziali si è spostata verso usi diversi, influenzando il panorama degli affitti nella zona.
Lecco non aveva un accordo territoriale aggiornato sulle locazioni a canone concordato da otto anni. Un'assenza che pesa: nel frattempo la città è diventata meta turistica, l'università ha moltiplicato la domanda di affitti transitori, e una quota crescente di immobili residenziali si è spostata. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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