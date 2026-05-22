Come funziona il nuovo canone concordato a Lecco spiegato bene

A Lecco, dopo otto anni senza un accordo territoriale aggiornato, è stato introdotto un nuovo canone concordato per le locazioni. La mancanza di un accordo aggiornato ha causato incertezze nel mercato immobiliare locale, mentre nel frattempo la città è diventata una meta turistica più frequentata e l’università ha aumentato la richiesta di affitti transitori. Inoltre, una parte crescente di immobili residenziali si è spostata verso usi diversi, influenzando il panorama degli affitti nella zona.

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