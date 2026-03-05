In municipio raggiunto l' accordo su contratti di locazione abitativa a canone concordato

Nel municipio di San Vito dei Normanni è stato firmato ieri un accordo riguardante i contratti di locazione abitativa a canone concordato. L'intesa è stata siglata dal Sicet Cisl Taranto Brindisi alla presenza della sindaca Silvana Errico, coinvolgendo anche altre organizzazioni degli inquilini. L'atto riguarda le modalità di stipula e gestione delle locazioni nel territorio comunale.

SAN VITO DEI NORMANNI - Sottoscritto ieri l'accordo, per le locazioni di uso abitativo a canone concordato nel territorio amministrativo di San Vito dei Normanni, dal Sicet Cisl Taranto Brindisi, alla presenza della Sindaca Silvana Errico, con altre organizzazioni degli inquilini e della.