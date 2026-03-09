La Tav Treviglio torna alla vittoria in trasferta | espugnata Piacenza

La TAV Treviglio ha vinto in trasferta contro la Bakery Piacenza con il punteggio di 83-91. La squadra biancoverde è stata in vantaggio per gran parte della partita, mantenendo il controllo del punteggio durante l'intero incontro. La gara si è svolta a Piacenza, dove i trevigliesi sono riusciti a espugnare il campo avversario.

La TAV Treviglio ritrova il sorriso, l'appuntamento con i due punti e doma i lupi della Bakery. A Piacenza finisce 83-91 dopo una gara pressoché sempre condotta nel punteggio dai biancoverdi. A favore dei trevigliesi soffiano i venti (punti) di Rubbini (610 dal campo, 77 nei liberi) e Restelli (715 al tiro), il talento di capitan Reati (37 da tre) e la "doppia-doppia" di Marciuš (16+11). Anche al PalaFranzanti, il trio di indisponibili Galassi-Rossi-Zanetti guarda il match dalle gradinate, con il quintetto di partenza composto da Anchisi, Rubbini, Reati, Taflaj e Marciuš. I padroni di casa iniziano con Dore, Beccari, Bocconcelli, Ricci e Korlatovic e il primo canestro è dell'ex BluOrobica Dore.