La Tav Treviglio perde gara-1 a Latina Domenica sera gara-2 per tenere aperta la serie

La TAV Treviglio ha perso la prima gara dei quarti di finale playoff contro Latina. La partita si è giocata a Latina e si è conclusa con una sconfitta per i biancoverdi. La sfida è terminata dopo 40 minuti di gioco intenso, con i padroni di casa che sono riusciti a prevalere. Domenica sera è in programma la seconda partita, che potrebbe decidere l’esito della serie.

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