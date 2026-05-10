La Tav Treviglio perde gara-1 a Latina Domenica sera gara-2 per tenere aperta la serie

Da bergamonews.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La TAV Treviglio ha perso la prima gara dei quarti di finale playoff contro Latina. La partita si è giocata a Latina e si è conclusa con una sconfitta per i biancoverdi. La sfida è terminata dopo 40 minuti di gioco intenso, con i padroni di casa che sono riusciti a prevalere. Domenica sera è in programma la seconda partita, che potrebbe decidere l’esito della serie.

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La TAV Treviglio perde gara1 dei quarti di finale playoff con Latina, ma i 40? minuti sul parquet laziale vedono lottare i biancoverdi. In una gara in pieno stile playoff, il quintetto di Villa recupera 8 punti, va anche sul +4, ma nel finale cede: 69-62 il finale del primo atto dei quarti di finale. Per la prima volta in stagione, Villa può arruolare dieci senior, anche se non tutti al top. Il quintetto di partenza è composto da Morina, Restelli, Reati, Zanetti e Agostini, ai quali Gramenzi oppone Gallo, Cipolla, Chiti, Sacchetti e Nwohuocha. Dopo i primi canestri di Sacchetti e Agostini, i nerazzurri allungano con la tripla di Chiti e i liberi di Cipolla e Bakovic: al 6? è 11-3.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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