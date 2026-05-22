colpita in testa da due cornacchie ferita una donna

Mercoledì pomeriggio intorno alle 17, in un parco pubblico, una donna di 42 anni è stata colpita alla testa da due cornacchie mentre era con i suoi tre cani al guinzaglio. La donna, che stava passeggiando nei giardini delle Badie, è rimasta ferita durante l’attacco, che si è verificato in pieno giorno. La scena si è svolta nel contesto di un'area frequentata da cittadini e animali domestici, senza che si registrassero altre persone coinvolte.

Prato, 22 maggio 2026 – Aggredita da due cornacchie in pieno giorno ai giardini delle Badie. E’ accaduto mercoledì intorno alle 17 quando Jennifer Panar o, 42 anni, portava al guinzaglio i suoi 3 cani, uno shitzu e due maltesi. Jennifer Panaro dopo l’attacco delle cornacchie al giardino delle Badie Le cornacchie hanno i nidi in quel giardino ed era caduto a terra un pullo. Jennifer forse si è avvicinata troppo e gli uccelli hanno istintivamente reagito. “L’ho visto per terra - racconta - e sono fuggita ma non ho fatto in tempo, Erano in due e mi hanno beccato in più punti, anche sulla testa”. Jennifer, infatti, ha riportato ferite che le hanno fatto perdere parecchio sangue. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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