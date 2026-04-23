Lanciano monopattino donna colpita alla testa | due minori in manette a Napoli

A Napoli, due minorenni sono stati arrestati dopo aver lanciato un monopattino che ha colpito una donna alla testa, provocandole una ferita. La vicenda si è verificata in un'area pubblica della città e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine. La donna è stata soccorsa sul posto, mentre i giovani sono stati portati in caserma per le verifiche del caso.

(Adnkronos) – Donna ferita alla testa dal lancio di un monopattino: due minorenni in manette a Napoli. La scorsa notte, la Polizia ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale del collocamento in comunità emessa nei confronti di due minorenni ritenuti responsabili, in concorso e previo accordo tra loro, del reato di tentato omicidio con l'aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi. Le indagini sono scattate dopo il ferimento di una donna avvenuto lo scorso gennaio nei pressi dello stadio Maradona. La vittimastava passando nel sottopasso Claudio, nei pressi di piazzale Tecchio, quando è stata colpita violentemente da un pesante oggetto che, all'esito di sopralluogo, è risultato essere un monopattino.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Napoli, donna colpita da un monopattino a Fuorigrotta: due minori trasferiti in comunitàDonna ferita alla testa dal lancio di un monopattino: due minorenni in manette a Napoli. Napoli, lanciano monopattino da 10 metri: donna ferita gravemente. Due minorenni accusati di tentato omicidioUn gesto folle, compiuto per futili motivi, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Tutti gli aggiornamenti Lanciano monopattino, donna colpita alla testa: due minori in manette a NapoliDonna ferita alla testa dal lancio di un monopattino: due minorenni in manette a Napoli. La scorsa notte, la Polizia ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale del ... adnkronos.com Napoli, donna colpita da un monopattino a Fuorigrotta: due minori trasferiti in comunitàUn’ordinanza di due misure cautelari di collocamento in una comunità emessa nei confronti di due minorenni ritenuti responsabili di tentato omicidio con l'aggravante di aver commesso il fatto per futi ... tg.la7.it