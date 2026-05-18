Nella serata di sabato, lungo la strada statale dei Monti Lepini vicino a Borgo Faiti, si è verificato un incidente tra due veicoli. Un'auto si è scontrata con un'altra, causando il ferimento di una donna incinta e dei suoi due figli piccoli. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori, che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte. La dinamica dell’incidente e le condizioni delle persone ferite sono ancora da chiarire.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di forte tensione nella serata di sabato lungo la strada statale dei Monti Lepini, nei pressi di Borgo Faiti, dove un violento incidente tra due automobili ha richiesto l’intervento urgente dei soccorsi. Tra le persone coinvolte c’erano anche una donna in gravidanza avanzata, il marito e i loro due figli piccoli. L’impatto è avvenuto all’altezza del chilometro 45,6, in prossimità del distributore di carburante situato vicino allo svincolo per Borgo Faiti. Coinvolti nello scontro un Nissan Qashqai e una Peugeot 207. Più ambulanze sul posto e traffico rallentato. Per la gestione dell’emergenza sono intervenute... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scontro tra due auto alle porte di Latina: ferita una donna incinta ed i due figli piccoli

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