Colleferro Festa in piazza per la settimana di accoglienza Erasmus dell’IC Margherita Hack Ospiti le delegazioni di Francia Polonia Slovenia e Spagna
A Colleferro si è tenuta una festa in piazza dedicata alla “settimana di accoglienza Erasmus” organizzata dall’Istituto Comprensivo “Margherita Hack”. Durante l’evento sono state presenti delegazioni provenienti da Francia, Polonia, Slovenia e Spagna. Il mese di maggio vede molteplici iniziative per la scuola, che ha accolto studenti e insegnanti stranieri in questa occasione. La manifestazione si è svolta nel centro cittadino, con attività e incontri tra le diverse delegazioni.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – È un mese particolarmente fervido di attività quello di maggio per l’Istituto Comprensivo “Margherita Hack” di Colleferro. Solo L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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