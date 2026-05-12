Colleferro Festa in piazza per la settimana di accoglienza Erasmus dell’IC Margherita Hack Ospiti le delegazioni di Francia Polonia Slovenia e Spagna

Da cronachecittadine.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Colleferro si è tenuta una festa in piazza dedicata alla “settimana di accoglienza Erasmus” organizzata dall’Istituto Comprensivo “Margherita Hack”. Durante l’evento sono state presenti delegazioni provenienti da Francia, Polonia, Slovenia e Spagna. Il mese di maggio vede molteplici iniziative per la scuola, che ha accolto studenti e insegnanti stranieri in questa occasione. La manifestazione si è svolta nel centro cittadino, con attività e incontri tra le diverse delegazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cronache Cittadine COLLEFERRO – È un mese particolarmente fervido di attività quello di maggio per l’Istituto Comprensivo “Margherita Hack” di Colleferro. Solo L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

colleferro festa in piazza per la settimana di accoglienza erasmus dell8217ic margherita hack ospiti le delegazioni di francia polonia slovenia e spagna
© Cronachecittadine.it - Colleferro. Festa in piazza per la “settimana di accoglienza Erasmus” dell’IC “Margherita Hack”. Ospiti le delegazioni di Francia, Polonia, Slovenia e Spagna
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Colleferro. Centinaia di ragazzi della scuola media “Leonardo da Vinci” dell’IC “Margherita Hack” hanno partecipato a “La Corsa contro la Fame”Cronache Cittadine COLLEFERRO – Sport, solidarietà e cittadinanza attiva al campo di atletica e rugby di Colleferro, dove oggi, 11 Maggio, gli...

Colleferro. Centinaia di ragazzi della scuola media “Leonardo da Vinci” e delle quinte dell’IC “Margherita Hack” hanno partecipato a “La Corsa contro la Fame”Cronache Cittadine COLLEFERRO – Sport, solidarietà e cittadinanza attiva al campo di atletica e rugby di Colleferro, dove oggi, 11 Maggio, gli...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web