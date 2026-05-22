Coin Roma sindacati in presidio il 25 maggio a San Giovanni per salvare 500 posti

Il 25 maggio, a partire dalle 11, le sigle sindacali Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti e Uiltucs Roma e Lazio hanno organizzato un presidio davanti al punto vendita Coin di San Giovanni, a Roma. L’azione mira a difendere circa 500 posti di lavoro presenti nel negozio. La mobilitazione si svolgerà in concomitanza con le attività di presidio, coinvolgendo i rappresentanti sindacali e i lavoratori presenti nel centro commerciale.

Le sigle sindacali Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti e Uiltucs Roma e Lazio hanno indetto per lunedì 25 maggio, a partire dalle ore 11, un presidio congiunto davanti al punto vendita Coin di San Giovanni, a Roma. L'iniziativa coinvolgerà lavoratrici e lavoratori del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Electrolux, i sindacati: "Sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo il 25 maggio e presidio al Mimit"Sciopero di otto ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Electrolux, sciopero e presidio a Roma il 25 maggio. Urso: “No a chiusure e licenziamenti”Sciopero e presidio a Roma in vista dell'incontro previsto il 25 maggio al ministero del Made in Italy.