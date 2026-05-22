Coin Roma sindacati in presidio il 25 maggio a San Giovanni per salvare 500 posti

Da romatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 maggio, a partire dalle 11, le sigle sindacali Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti e Uiltucs Roma e Lazio hanno organizzato un presidio davanti al punto vendita Coin di San Giovanni, a Roma. L’azione mira a difendere circa 500 posti di lavoro presenti nel negozio. La mobilitazione si svolgerà in concomitanza con le attività di presidio, coinvolgendo i rappresentanti sindacali e i lavoratori presenti nel centro commerciale.

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Le sigle sindacali Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti e Uiltucs Roma e Lazio hanno indetto per lunedì 25 maggio, a partire dalle ore 11, un presidio congiunto davanti al punto vendita Coin di San Giovanni, a Roma. L'iniziativa coinvolgerà lavoratrici e lavoratori del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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