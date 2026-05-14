Electrolux i sindacati | Sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo il 25 maggio e presidio al Mimit

I sindacati hanno comunicato che il 25 maggio si terrà uno sciopero generale in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, accompagnato da un presidio presso il ministero delle imprese e del made in Italy. Sono stati annunciati anche scioperi improvvisi, mirati e calibrati, in risposta alle recenti questioni legate alle condizioni di lavoro e alle strategie aziendali. La mobilitazione coinvolgerà diverse aree di produzione e si svolgerà in più momenti, con l’obiettivo di manifestare il dissenso nei confronti delle decisioni aziendali.

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