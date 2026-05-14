Electrolux i sindacati | Sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo il 25 maggio e presidio al Mimit

Da tgcom24.mediaset.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I sindacati hanno comunicato che il 25 maggio si terrà uno sciopero generale in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, accompagnato da un presidio presso il ministero delle imprese e del made in Italy. Sono stati annunciati anche scioperi improvvisi, mirati e calibrati, in risposta alle recenti questioni legate alle condizioni di lavoro e alle strategie aziendali. La mobilitazione coinvolgerà diverse aree di produzione e si svolgerà in più momenti, con l’obiettivo di manifestare il dissenso nei confronti delle decisioni aziendali.

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Sciopero di otto ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso, per la giornata di lunedì 25 maggio, il coordinamento nazionale di Fim, Fiom, Uilm di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione, con la chiusura dello stabilimento di Cerreto D'Esi (Ancona). Siccome la vertenza "non sarà breve e non si concluderà in un paio di settimane", il coordinamento ha stabilito ulteriori "scioperi improvvisi, mirati e calibrati, come nelle lotte della stagione 2013-2014".,, "Si è riunito il coordinamento nazionale di... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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