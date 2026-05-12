Lorenzo Musetti esce dalla top10 E al Roland Garros rischia il sorpasso da Cobolli

Lorenzo Musetti è uscito dalla top 10 della classifica mondiale dopo la sconfitta agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. La sua eliminazione, avvenuta nel torneo di casa, rappresenta un passo indietro nella sua posizione in classifica. Al Roland Garros, rischia di essere superato da un altro tennista italiano, Cobolli. La partita di Musetti si è conclusa con una sconfitta che ha segnato la fine del suo percorso in questa manifestazione.

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Si chiude con una brutta sconfitta agli ottavi di finale il cammino di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia 2026. Il problema alla coscia sinistra già evidenziato nel match di terzo turno contro l’argentino Francisco Cerundolo non ha consentito al tennista toscano di esprimersi al 100% del potenziale, venendo surclassato sul campo centrale del Foro Italico dal norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-3 6-1. Il 24enne carrarino, che difendeva i 400 punti della semifinale raggiunta un anno fa a Roma, esce così dalla top10 del ranking ATP per la prima volta da quando aveva fatto il suo debutto tra i primi dieci al mondo (alla vigilia della passata edizione del Masters 1000 romano).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti esce dalla top10. E al Roland Garros rischia il sorpasso da Cobolli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lorenzo Musetti molto indietro di condizione. Corsa contro il tempo verso il Roland GarrosIn evidente ritardo di condizione, Lorenzo Musetti è chiamato a ritrovarsi sulla sua superficie d’elezione, la terra rossa, mentre il calendario... Perché Lorenzo Musetti è virtualmente fuori dalla top10 e cosa deve fare per rientrarci a MadridLorenzo Musetti deve difendere la semifinale raggiunta nel 2025 nell’ATP Masters 1000 di Madrid: l’azzurro, per questo motivo, al termine del torneo... Argomenti più discussi: Come cambia il ranking Atp dopo il Madrid Open; Lorenzo Musetti: Vivrò il torneo di Roma con più serenità per divertirmi in campo; Lorenzo Musetti vuole vincere gli Internazionali d'Italia: E' il mio sogno; Musetti: Chiediamo montepremi Slam più equi. Sinner? Non è facile essere il secondo. MUSETTI AGLI OTTAVI Lorenzo Musetti esce vincitore dalla sfida contro Francisco Cerundolo in 7-6 6-4, superando anche i problemi fisici accusati nel corso dell'intero match. L'azzurro non gioca un match perfetto, complice una condizione non brillante, ma x.com ATP Roma 1000 R1: ?? Ignacio Buse batte ?? Lorenzo Sonego 6-3, 6-3 reddit ATP Roma: Musetti cede di schianto a Ruud e ai problemi alla coscia. Lorenzo fuori dalla top 10Lorenzo Musetti non difende le semifinali a Roma e si arrende all'ex n. 2 Casper Ruud. Letali i problemi alla coscia ... ubitennis.com