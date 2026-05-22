Nella tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026, un attacco di lunga durata ha portato Eulalio in maglia rosa mentre il gruppo principale ha lasciato correre, concedendo circa dodici minuti di vantaggio ai fuggitivi. La fuga è stata pianificata e si è svolta secondo le previsioni, con Pellizzari che si è mantenuto tra i primi dieci della classifica generale. La tappa si è conclusa con la presenza di diversi corridori in fuga e la classifica generale ancora molto aperta.

La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026 era disegnata per una fuga da lontano e il copione è stato pienamente rispettato, con l’attacco di giornata che ha preso forma e ha avuto il benestare del gruppo principale, il quale ha lasciato fare e ha anche concesso una dozzina di minuti. Alberto Bettiol è stato il più bravo sulla salita di Ungiasca e si è poi involato in solitaria verso il traguardo di Verbania, conquistando un altro successo di notevole caratura nel proprio palmares. Gli uomini di classifica non si sono fatti male negli ultimi 2,1 km al 9,7% di Ungiasca: tutti insieme appassionatamente nel tratto più difficile, poi compatti in discesa e nessuna differenza all’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Giro d’Italia 2026: Eulalio in maglia rosa prima delle Alpi, Pellizzari in top-10

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