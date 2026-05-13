Giro d' Italia 2026 tappa 5 | vince Arrieta Eulalio in maglia rosa La classifica
Il Giro d'Italia 2026 ha visto la disputa della quinta tappa, con partenza a Potenza e arrivo a Viggiano. La salita di Montagna Grande ha rappresentato il punto chiave della giornata, con un incremento di difficoltà che ha messo alla prova i corridori. Nella frazione, ha vinto il ciclista spagnolo, mentre il portacolori locale si è piazzato in testa alla classifica generale, indossando la maglia rosa.
Potenza, 13 maggio 2026 – La tappa 5 del Giro d'Italia 2026 propone l'attesissima salita di Montagna Grande di Viggiano, per molti un possibile terreno di battaglia per gli uomini in lotta per la classifica generale, guidata da Giulio Ciccone. Complice la giornata da tregenda, i big si studiano sull'ascesa di giornata, lasciando così andar via la fuga, dalla composizione di tutto rispetto. L'azione degli attaccanti si intreccia con le vicende della maglia rosa, perché in avanscoperta c'è anche Afonso Eulalio, il più vicino in classifica generale che strappa così il simbolo del primato all'abruzzese, a un certo punto rimasto senza compagni di squadra (e con Derek Gee-West, il capitano designato, a disinteressarsi dell'inseguimento).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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