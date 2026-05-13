Giro d' Italia 2026 tappa 5 | vince Arrieta Eulalio in maglia rosa La classifica

Il Giro d'Italia 2026 ha visto la disputa della quinta tappa, con partenza a Potenza e arrivo a Viggiano. La salita di Montagna Grande ha rappresentato il punto chiave della giornata, con un incremento di difficoltà che ha messo alla prova i corridori. Nella frazione, ha vinto il ciclista spagnolo, mentre il portacolori locale si è piazzato in testa alla classifica generale, indossando la maglia rosa.

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