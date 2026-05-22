Classifica FIMI dal 15 al 21 maggio 2026 Pinguini Tattici Nucleari debuttano quarti con Sorry Scusa Lo Siento

Nella classifica FIMI dal 15 al 21 maggio 2026, i Pinguini Tattici Nucleari sono arrivati quarti con il brano “Sorry Scusa Lo Siento”. La graduatoria non presenta grandi variazioni rispetto alle settimane precedenti e si mantiene stabile senza variazioni significative. La top ten comprende ancora diversi artisti noti, con posizioni confermate o leggermente modificate rispetto ai dati della settimana precedente. La classifica si basa su vendite e ascolti in streaming durante il periodo indicato.

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La Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 15 al 21 maggio 2026 non regala particolari scossoni. Negli album Shiva si riprende la vetta con Vangelo, dopo aver lasciato spazio per una settimana a Santissimo di Sayf, mentre nei singoli resiste il primato di Ossessione di Samurai Jay, nonostante l’arrivo di Sorry Scusa Lo Siento, il nuovo brano dei Pinguini Tattici Nucleari che si ferma alla #4. Di seguito, tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I singoli. Samurai Jay – Ossessione. Shiva & Geolier – Bad Bad Bad. Fred De Palma, Anitta & Emis Killa – La testa gira. Pinguini Tattici Nucleari – Sorry Scusa Lo Siento. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 15 al 21 maggio 2026, Pinguini Tattici Nucleari debuttano quarti con “Sorry Scusa Lo Siento” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mario Biondi: «Sal Da Vinci all'Eurovision L'italiano pizza e mandolino» Sullo stesso argomento Leggi anche: È Sorry Scusa Lo Siento il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari “Sorry Scusa Lo Siento”, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici NucleariBERGAMO – È “Sorry Scusa Lo Siento” il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, uscito per Epic/Sony Music Italy. Classifica radio 15-21 maggio 2026: Lady Gaga e Doechii al numero uno con Runway, debutto al secondo posto per i Pinguini Tattici NucleariLady Gaga e Doechii primi nella classifica EarOne airplay con Runway. Debuttano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Top 10 settimana 21/2026. lifestyleblog.it Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento è il nuovo singolo: testo, significato e Tour Stadi 2027I Pinguini Tattici Nucleari tornano con Sorry Scusa Lo Siento, il nuovo singolo fuori dal 15 maggio. Scopri testo, significato del brano e tutte le date del Tour Stadi 2027. rds.it