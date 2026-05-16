Il gruppo musicale Pinguini Tattici Nucleari ha pubblicato il loro nuovo singolo intitolato “Sorry Scusa Lo Siento”. La canzone è stata distribuita tramite EpicSony Music Italy. La notizia è stata diffusa dalla loro casa discografica e il brano è disponibile su diverse piattaforme di streaming musicale. I dettagli riguardanti la durata, il testo o eventuali collaborazioni non sono stati ancora comunicati ufficialmente. La pubblicazione rappresenta il primo rilascio del gruppo nel corso dell’anno.

BERGAMO – È “Sorry Scusa Lo Siento” il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, uscito per EpicSony Music Italy. Online anche il videoclip ufficiale del brano. “Sorry Scusa Lo Siento” è una canzone estiva anomala, una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Più in generale, affronta il tema dell’incomunicabilità nei rapporti. Il videoclip ufficiale, diretto da Lorenzo Silvestri e prodotto da Manifesto, vede protagonista l’attrice Fotinì Peluso e si sviluppa come un racconto sospeso tra realtà e soprannaturale. Il video segue il viaggio di una ragazza che esplora una serie di luoghi abbandonati e decadenti, tra ambientazioni urbex immerse in un’atmosfera inquieta e cinematografica, gli stessi scenari evocati e attraversati anche dal brano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Anteprima Tg1: il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari

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