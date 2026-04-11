Terra ca nun senti di Rosa Balistreri | la denuncia dolorosa e sociale di una delle voci più iconiche della musica popolare siciliana Insegnare con le canzoni
Terra ca nun senti è una delle canzoni più intense della tradizione popolare siciliana, interpretata da Rosa Balistreri negli anni ’70. Il brano nasce in un contesto storico segnato da povertà, emigrazione e ingiustizie sociali nel Sud Italia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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