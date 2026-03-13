Vergara l’erede di Insigne? Arriva la risposta di Lorenzo

Lorenzo Insigne ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, durante la quale ha discusso della sua carriera, delle esperienze al Pescara e del Napoli. Recentemente si è parlato di Vergara come possibile erede di Insigne, ma il calciatore ha chiarito la sua posizione e ha risposto alle voci che circolano. La sua intervista si concentra sui ricordi e sui progetti futuri legati alla squadra azzurra.

Lorenzo insigne ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando della sua carriera, dell’avventura al Pescara e del Napoli, e sappiamo che quando il figlio di Napoli parla del club azzurro, non sono mai parole banali. Dallo scudetto del 2023, all’addio ai partenopei, passando per Vergara: Lorenzo si è raccontato a tutto tondo. Insigne e la nuova avventura al Pescara. Sull’avventura al Pescara, Insigne la racconta così “Verratti mi ha detto: ti aspettiamo fino all’ultimo giorno di mercato. Non hanno messo in discussione la miacondizione e io non ho pensato alla classifica. Altre squadre di B mi hanno cercato, ma in questa categoria sarei venuto solo a Pescara. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

