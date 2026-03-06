Crotone inaugurato spazio dedicato ai bambini all’interno della biblioteca Armando Lucifero

Questa mattina a Crotone è stato inaugurato un nuovo spazio dedicato ai bambini all’interno della Biblioteca Comunale “Armando Lucifero”. L’ambiente è stato pensato per accogliere i più piccoli e stimolare il loro interesse verso la lettura, la creatività e la scoperta. La struttura si trova all’interno della biblioteca e mira a offrire un’area dedicata esclusivamente ai più giovani utenti.

È stat o inaugurato, questa mattina (6-3-2026), il nuovo spazio dedicato ai bambini all’interno della Biblioteca Comunale “Armando Lucifero”, un ambiente pensato per accogliere i più piccoli e avvicinarli sin da subito al mondo della lettura, della creatività e della scoperta. L’area, progettata per essere accogliente, colorata e funzionale, rappresenta un importante passo avanti nel percorso di valorizzazione della biblioteca come luogo aperto alla comunità e punto di riferimento culturale per tutte le fasce d’età. Lo spazio è stato allestito con arredi e materiali pensati appositamente per i bambini, con libri dedicati alle diverse fasce di età e con ambienti che favoriscono la lettura, il gioco educativo e la partecipazione ad attività laboratoriali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

