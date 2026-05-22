Cinemagoal | c’è una nuova tecnologia per lo streaming pirata

Una nuova tecnologia sta emergendo nel mondo dello streaming illegale, con sistemi che utilizzano macchine virtuali attive 24 ore su 24. Queste macchine sono in grado di intercettare ogni tre minuti i codici di abbonamento legittimi e di trasmetterli immediatamente su piattaforme pirata. La presenza di questa tecnologia rappresenta un aumento delle modalità con cui vengono sorpassate le misure di sicurezza adottate dalle aziende di streaming. Le autorità stanno monitorando questo sviluppo, che potrebbe avere conseguenze per il settore dell’intrattenimento online.

Macchine virtuali in funzione h24 per captare, ogni tre minuti, e ritrasmettere all’istante i codici originali di abbonamenti leciti a piattaforme di streaming. Ma intestati a persone fittizie, così da inviare un segnale in chiaro agli abbonati. Questo è il nuovo sistema di pirateria per i contenuti audiovideo a pagamento scoperto da un’indagine della Guardia di Finanza di Ravenna, coordinata dalla procura di Bologna. Perquisizioni e sequestri. Sono 100 le perquisizioni e i sequestri eseguiti in tutta Italia nell’ambito dell’operazione “Tutto chiaro”. Nata per contrastare la diffusione di abbonamenti pirata a Sky, DAZN, Netflix, Disney+, Spotify e da un monitoraggio sui social, l’inchiesta ha consentito di portare alla luce una tecnologia nuova. 🔗 Leggi su Open.online

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