Champions League al buio nei bar | scatta il blitz della Finanza contro lo streaming pirata

Le forze della guardia di finanza hanno avviato controlli in diversi bar e locali pubblici con l’obiettivo di contrastare lo streaming pirata delle partite di Champions League. Sono stati effettuati controlli in diverse zone della città, concentrandosi sui dispositivi utilizzati per la visione illegale delle partite. L’azione delle autorità si inserisce in un’operazione più ampia contro la pirateria audiovisiva.

La guardia di finanza ha dichiarato “guerra” alla pirateria audiovisiva nei luoghi della movida e della ristorazione. Attraverso il proprio nucleo speciale Beni e Servizi, le Fiamme gialle hanno dato il via a un massiccio "Action Day" mirato a stanare l'utilizzo di sistemi di streaming illeciti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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