Narni arriva la prima risonanza magnetica | Offriamo al territorio una tecnologia al servizio della salute

A Narni Scalo è stata inaugurata la prima risonanza magnetica presente sul territorio. La struttura è gestita dalla famiglia Mirimao, proprietaria dei poliambulatori Salus, che si trovano in via Tuderte 428a. L’apparecchio è stato installato presso uno dei poliambulatori e sarà utilizzato per eseguire esami diagnostici ai cittadini della zona. La nuova apparecchiatura rappresenta un aggiornamento per i servizi sanitari locali.

Arriva sul territorio narnese la prima risonanza magnetica. A metterla a disposizione dei cittadini è la famiglia Mirimao, proprietaria dei poliambulatori Salus la cui sede è in via Tuderte 428a a Narni Scalo. Ivano e Claudia Mirimao annunciano con un pizzico di comprensibile orgoglio.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Nuova risonanza magnetica al Sant’Anna di Como: tecnologia all’avanguardia per esami più velociAll’ospedale Sant’Anna di Como è entrata in funzione questa mattina una nuova risonanza magnetica di ultima generazione acquistata grazie ai fondi... L’Asst di Lodi: in Radiologia cento Tac al giorno, a Codogno entro giugno arriva la nuova risonanza magneticaLodi – La Radiologia dell’Asst di Lodi guarda al futuro, con un piano di investimenti importanti, nuove tecnologie, obiettivi ambiziosi sugli... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: È morto Beppe Sebaste. Il giornalista, poeta e scrittore si è spento a Narni; Sbanda con la moto e finisce a terra, motociclista trasportato d’urgenza all’ospedale di Terni; Autoarticolato si ribalta sul raccordo Terni-Orte. Soccorso il conducente. Traffico in crisi. Sabato 18 aprile presso i Poliambulatori Salus inaugurazione della prima Risonanza Magnetica del territorio narneseNewTuscia – NARNI – Arriva sul territorio narnese la prima risonanza magnetica. A metterla a disposizione dei cittadini è la famiglia Mirimao, proprietaria dei poliambulatori Salus la cui sede è in v ... newtuscia.it https://terninrete.it/notizie-di-terni-anche-narni-avra-la-risonanza-magnetica/ facebook